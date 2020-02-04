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Çorlu'da zabıtadan tartı kontrol noktası

Çorlu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından hileli satışların önüne geçmek için şehir genelinde kurulan semt pazarlarında tartı kontrol noktası oluşturuldu.


Pazar Yerleri Uygulama Yönetmeliği kapsamında vatandaşların daha sağlıklı ve kaliteli bir hizmet almasını sağlamak amacıyla çalışmalarını sürdüren Çorlu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, yönetmeliğinin 6. maddesi uyarınca pazar yerinde bulunması gereken hizmet tesisleri ve özellikleri maddesi kapsamında semt pazarlarının giriş ve çıkış noktalarına hileli satışların önüne geçebilmek amacıyla elektronik tartı aletlerinin yer aldığı tartı kontrol noktası oluşturdu.


Vatandaşlardan gelen talep ve şikayetleri süratle değerlendiren ve kurallara uymayan pazarcı esnafına yasal işlem uygulayan Çorlu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri mevzuatlar çerçevesinde halkın talep ve ihtiyaçlarına yönelik olarak hizmetlerini sürdürürken, vatandaşlar pazar giriş ve çıkışlarına konuşlandırılan tartı kontrol aletlerinin kendilerini memnun ettiğini ve uygulamanın devam etmesini istediklerini ifade ettiler.

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