Çorlu'daki bakkallara maske ve Türk bayrağı dağıtıldı

Yapılan çalışmalarla ilgili olarak bilgiler veren Çorlu Bakkallar Odası Başkanı Yusuf Gümüş, “23 Nisan öncesi esnafımıza bayraklarımızı dağıtıyoruz, camlarına assın diye. Malum süreçte bir pandemi süreci yaşıyoruz. 10 bin tane maske aldık üyelerimize, esnafımıza maske dağıtımlarını yapıyoruz. Çalışma saatleri ile ilgili olarak da üyelerimize bilgiler veriyoruz. Perşembe ve Cuma günleri sokağa çıkma yasağı var ancak bakkallarımız sabah 09:00'dan öğlen saat 14:00'e kadar çalışmalarına devam edecekler. Burada mahallesindeki vatandaşların yaya olarak mahalle bakkalından alışveriş yapması ile ilgili bir genelge. Araçla herhangi bir ulaşım olmayacak esnafımız işinin başında” dedi.

“Bakkal amcanın önemi ortaya çıktı”

Vatandaşlara evde kalma çağrısında da bulunan Gümüş, “Vatandaşlarımıza böyle bir süreçte evde kalın diyoruz. Hayat eve sığar diyoruz. Biz esnaf olarak, bakkal amca olarak vatandaşın hizmetindeyiz. Esnafımız zor sağlık koşullarında görevinin başında onlarla gurur duyuyorum. Bakkal amcanın önemi bugün de ortaya çıkmış durumda. Esnafımızın dükkanlarında dezenfekte çalışmalarını da yaptırdık, bayrak ve maske dağıtımları ile ziyaretlerimiz devam ediyor” diye konuştu.