Çorlu'daki çifte infazın zanlısı adliyede

Çorlu'da sokak ortasında yaşanan çifte infazın zanlısı adliyeye sevk edildi.

Çorlu ilçesinde önceki gün meydana gelen olayda, boşanma aşamasında olduğu eşi Melike Baştürk ile eşinin birlikte yaşadığı, aynı zamanda zanlının asker arkadaşı olan Salih Durmuş'u sokak ortasında vurarak öldüren katil zanlısı N.B. gözaltına alındığı Yalova'dan Çorlu'ya getirilerek adliyeye sevk edildi. Çelik yelek giydirilen N.B. adliye girişinde “Neden yaptın” sorusuna, “En yakın arkadaşımla beni aldattı, namusumu temizledim” yanıtını verdi.