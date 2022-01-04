İhlas Haber Ajansı

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Çorlu'daki kazada üzücü anlar: Acı çeken küçük kıza anne tesellisi

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde bir aracın çarptığı küçük kız yaralandı.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde bir aracın çarptığı küçük kız yaralandı. Kazada acı çeken küçük kızın elinden tutan annesi tesellide bulundu.


Kemalettin Mahallesi'nde Pazarcık Sokak'ta seyir halindeki pikap araç, yol kenarındaki yaya küçük kıza çarptı. Küçük kız yaralanırken, araç durmayarak yoluna devam etti. Gözyaşlarına hakim olamayan yaralı kızı, olay yerine gelen annesi elini tutarak teselli etti. Yaralı çocuk, olay yerinde sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.



Kaza anı kamerada


Kaza anları ise güvenlik kameralarına yansıdı. Çarpan sürücünün durmayarak yoluna devam ettiği görüldü. Kazaya karışan araç sürücüsü, güvenlik kameralarını inceleyen polis tarafından tespit edildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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