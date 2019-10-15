Çorlu'daki metruk yapılar yıkılıyor

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde sahipleri tarafından terk edilmiş, kullanılmayan ve tehlike arz eden metruk yapıların yıkımına yönelik başlatılan çalışmalar sürdürülüyor. Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, kurumlarla iş birliği yaparak metruk binalarla mücadele etmeye devam edeceklerini söyledi.

Çorlu Belediyesi, mahalle halkının güvenliğini korumak ve daha yaşanabilir bir çevre oluşturmak amacıyla mahalle muhtarları ve Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ile birlikte yürüttüğü çalışmalar sonucu metruk yapıların yıkımına devam ediyor. Metruk yapıların zamanla madde bağımlıları tarafından mesken tutulduğunu ve bu durumun çevre sakinlerinin huzurunu, can ve mal güvenliğini tehdit eder hale geldiğini dile getiren ve metruk yapıların yıkımının 4 farklı yol ile gerçekleştirildiğini belirten Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, “Öncelikle metruk yapının belediyemiz tarafından tespit edilmesi ya da ilçe emniyet müdürlüğü, muhtarlık gibi resmi kurumlardan gelen talepler doğrultusunda yıkılması için gerekli çalışmalara başlanıyor. Bunların yanı sıra yapı sahibinin kendi talebini ya da vatandaşların şikayetini de dikkate alıyoruz. Araştırmaların ve çalışmaların tamamlanmasının ardından yıkılması için çalışmalara başlıyoruz” dedi.

74 metruk yapı hakkında işlem yapıldı

Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt metruk yapıların halk için tehdit oluşturduğunu belirterek, “1 Ocak 2019 - 31 Eylül 2019 tarih aralığında toplam 74 adet metruk yapı hakkında işlem yapıldı ve bu yapılardan 24 tanesinde gerekli işlemlerin uygulanmasının ardından yıkıldı. 17 metruk yapı ise yapılan tebligatlar sonucu yapı sahibince yıkıldı. Bunların yanı sıra 4 metruk yapının yıkım ile ilgili yasal süreci devam ederken, 28 adet metruk yapı da sahipleri tarafından güvenli hale getirildi” diye konuştu.

“Daha huzurlu bir Çorlu için”

Başkan Sarıkurt ayrıca, “Metruk yapılara karşı muhtarlarımız ve Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğümüz ile ortaklaşa yürüttüğümüz çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Vatandaşlarımızdan da kentimizin huzuru ve güvenliği için çevrelerinde bulunan bu tür terk edilmiş binaları bildirmelerini rica ediyorum. Belediyemiz ve İlçe Emniyet Müdürlüğü'müzün çalışmalarıyla yıkım için gerekli görülen binaların çevresinde güvenlik önlemlerini alıyoruz ve yıkım işlemini gerçekleştiriyoruz. Çorlu'muzu daha güvenli, daha yaşanılası bir kent yapmak için çalışmaya devam edeceğiz” diye konuştu.