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Çorlu'daki sınav merkezleri LGS'ye hazırlanıyor

20 Haziran 2020 tarihinde yapılacağı açıklanan ve 8.

Sınıf öğrencilerinin katılacağı Liselere Geçiş Sınavı (LGS) öncesi Çorlu'da sınava girecek öğrencilerin kullanacağı dezenfektan, siperlik ve maskeler sınav merkezilerine ulaştırıldı.


20 Haziran 2020 tarihinde öğrencilerin kendi okullarında gireceği sınav bu yıl geçtiğimiz yıllardan biraz daha farklı uygulamalara sahne olacak. Pandemi nedeniyle öğrenciler sınavda sadece birinci dönem konularından sorumlu olacaklar. Sınav hazırlıklarını uzaktan eğitimle sürdüren öğrencilerin sınav giriş belgeleri de evlerine gönderilmeyecek. Okul müdürlüklerince onaylanarak sınav günü öğrencilerin sıraları üzerine konulacak.


Pandemi süreci dolayısıyla bu sınavda diğer sınavların aksine bazı hijyen tedbirleri de uygulamaya geçirilecek. Bu nedenle Çorlu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü de LGS'de öğrencilerin ve sınav görevlilerinin kullanımına sunulacak olan maske, dezenfektan ve siperlikleri tedarik ederek okul müdürleri ile sınav sorumlularına teslim etti.

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