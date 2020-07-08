Çorlu'daki tren kazasında ölenler anıldı

Uzunköprü-Halkalı seferini yaptığı sırada 8 Temmuz 2018 tarihinde Çorlu'da raydan çıkarak devrilen trende hayatlarını kaybeden 7'si çocuk toplam 25 kişi, rayların kenarına yaptırılan anıt önünde anıldı.

25 kişinin yaşamını yitirdiği, 328 kişinin de yaralandığı Çorlu tren kazasında ölenlerin yakınları ile vatandaşların katıldığı anma programında kazada kızı Bihter Bilgin'i kaybeden anne Zeliha Bilgin, oğlu Arda Sel'i kaybeden anne Mısra Öz ile kızı Sen Köse'yi kaybeden anne Aysun Köse ile avukat Hayrettin Çil birer konuşma yaptı. Anıt önünde tren kazasında hayatını kaybedenlerin fotoğraflarının yer aldığı pankart da açıldı.

Kazada kızını kaybeden Zeliha Bilgin sorumlular hesap verene kadar adalet arayışlarına devam edeceklerini ifade ederken, Mısra Öz de verdikleri bu mücadelenin gurur ve onur mücadelesi olduğunu belirterek hayatlarının son nefesine kadar bu mücadeleyi sürdüreceklerini söyledi.

Kazada kızını kaybeden Aysun Öz de kızını trene kendi elleri ile bindirdiğini belirterek kazanın üzerinden iki yıl geçtiğini hayatını üzerine kurduğu evladını kaybettiğini ifade ederek sorumluların cezalandırılmasını istedi.

Av. Hayrettin Çil de 16 Temmuz 2020 tarihinde kazanın meydana geldiği yerde bilirkişi incelemesi ve keşif yapılacağını belirterek kazda yakınlarını kaybeden ailelere kamuoyu desteği verilmesini istedi.