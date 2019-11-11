İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Çorlu'dan kardeş Kumanova'ya 500. yıl ziyareti

Çorlu Belediye Başkan Yardımcısı Güner Çetin ve belediye meclis üyelerinden oluşan bir heyet, Çorlu’nun kardeş şehri Makedonya’nın Kumanova şehrine ziyaret gerçekleştirdi.

Çorlu Belediye Başkan Yardımcısı Güner Çetin ve belediye meclis üyelerinden oluşan bir heyet, Çorlu'nun kardeş şehri Makedonya'nın Kumanova şehrine ziyaret gerçekleştirdi.


Çorlu Belediye Başkan Yardımcısı Güner Çetin, Çorlu Belediyesi Meclis Üyeleri Bilgehan Çağlar, Engin Akın ve Cüneyt Ergün, Çorlu Belediyesinin kardeş belediyesi Makedonya'nın Kumonova kentinin 500. kuruluş yıl dönümü ve Alman işgalinden kurtuluşunun 75. yıl dönümü nedeniyle düzenlenen törenlere katıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.