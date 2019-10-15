Çorlulu avcılar sezonu açtı

Çorlu Avcılar Derneği'nin Ulaş Mahallesi piknik alanında bu yıl 5.'sini düzenlediği geleneksel sezon açılış etkinliği güzel görüntülere sahne oldu.

Yerel sanatçıların da sahne aldığı etkinliğe yoğun katılım olurken çevre il ve ilçelerin avcı dernekleri başkanları, federasyon başkanları, dernek üyelerinin yanı sıra Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, Çorlu Cumhuriyet Başsavcısı Murat Yiğiter, Tekirdağ ve Kırklareli Orman Bölge Müdürleri, CHP Çorlu İlçe Başkanı Özgür Ertaş, Çorlu Belediye Başkan Yardımcıları Özcan Tunçcan, Adnan Kum, Çorlu Belediyesi Meclis üyeleri ve protokol üyeleri de katıldılar.

“Çorlu Avcılar Derneğimiz önemli bir yere sahip”

Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt düzenlenen organizasyonun oldukça başarılı olduğuna vurgu yaparak, “Çorlu Avcılar Derneğimizin gerek bölgemizde gerekse de ülke çapında avcılar dernekleri arasında önemli bir yere sahip. Avcılarımızın birlik ve beraberlik içerisinde olması bizleri ziyadesiyle mutlu ediyor. Tabi ki bu birlik ve beraberliğin sağlanmasında önemli rol üstlenen dernek başkanı Sayın Mert Yılmaz ve yönetim kurulu üyelerine de teşekkürlerimi iletiyorum” dedi.

“Katılımcılara teşekkür ediyorum”

Çorlu Avcılar Derneği Başkanı Mert Yılmaz ise 500'ün üzerinde katılımcının düzenlenen organizasyona katılım sağladığının belirterek, “Bu yıl 5.'sini düzenlediğimiz sezon açılış programımızda bizleri yalnız bırakmayan belediye başkanımıza, başsavcımıza, dernek başkanlarımıza, üyelerimize ve tüm davetlilerimize teşekkür ediyorum. Bundan sonraki süreçte de her ay düzenleyeceğimiz etkinliklerle birlik ve beraberliğimizi perçinleyeceğiz” diye konuştu.

Yapılan çekilişle hediye yağmuru yaşandı

Programda yerel sanatçı Ömür ve orkestrası sahne alırken, katılımcılara da çeşitli ikramlarda bulunuldu. Dernek Başkanı Mert Yılmaz tarafından çevre il ve ilçelerden gelen dernek başkanlarına, protokol üyelerine ve programın gerçekleşmesine katkı sağlayan kişi ve şirketlere plaket takdim edildi. Gerçekleştirilen çekilişle 100'e yakın av malzemesi ve ekipmanlarından oluşan hediyeler katılımcılara verildi.