Çorlulu güreşçi Türkiye üçüncüsü

Çorlu Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü (ÇBSK) Kadın Güreş Takımı sporcularının da katıldığı U23 Kadınlar Türkiye Şampiyonası, Bursa'nın Mudanya İlçesinde düzenlendi. Çorlulu güreşçi Cemile Birlik, şampiyonadan gümüş madalya ile döndü.

Bursa'nın Mudanya İlçesinde 50-53-55-57-59-62-65-68-72-76 kilolarda 130 güreşçinin katılımıyla düzenlenen U23 Kadınlar Türkiye Şampiyonası'nda eleme ve yarı final müsabakalarına katılan ÇBSK Kadın Güreş Takımı sporcularından Cemile Birlik, 76 kilogramda rakibini yenerek Türkiye üçüncüsü oldu ve gümüş madalya kazandı.

Şampiyonada mücadele eden Kader Yıldız, 55 kilogramda Türkiye beşincisi, Sultan Sivrihisar ise 62 kilogramda Türkiye altıncısı olmayı başardılar.

Elde edilen derecelerden dolayı büyük bir mutluluk duyduğunu belirten Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, “Her zaman dediğimiz gibi, sporun birçok dalında öncü bir belediyeyiz. Spora yaptığımız yatırımların karşılığını alıyor olmaktan büyük bir mutluluk ve gurur duyuyorum. Türkiye Şampiyonası'nda, Çorlu'muzu başarıyla temsil eden ve elde ettikleri derecelerle bizleri gururlandıran kadın güreşçilerimizi ve değerli antrenörlerimizi kutluyor ve başarılarının devamını diliyorum” dedi.