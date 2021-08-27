Çorlulu lise öğrencilerinin başarısı

Teknofest Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali kapsamında TÜBİTAK tarafından geçen sene ilk kez düzenlenen bu sene de ikincisi yapılacak olan TÜBİTAK 2021 Liseler Arası İnsansız Hava Araçları Yarışması'na Çorlu İMKB Fen Lisesi Alem-i Feza takımı tarafından yapılan döner kanat kategorisinde başvurusu gerçekleştirilen İHA değerlendirme aşamasını geçerek yarışmaya kabul edildi.

Çorlu İMKB Fen Lisesi Müdür Yardımcısı Onur Umay rehberliğinde Alem-i Feza takımı öğrencilerinin yıl boyunca yaptığı hazırlık, tasarım, modelleme ve uçuş çalışmaları neticesinde oluşturdukları insansız hava aracı (drone), detaylı tasarım raporu aşamasından 83,66 puan alarak yarışmaya kesin katılım hakkı kazandı.

Ayrıca Alem-i Feza takımı geçen sene yapılan yarışmada döner kanat kategorisinde Türkiye beşincisi olmuştu.