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Çorlulu öğrenci Türkiye şampiyonu oldu

Bu yıl 2.

'si düzenlenen Türkiye Akıl ve Zeka Oyunları Turnuvası'nda Pentago oyununda Tekirdağ temsilcisi olarak yer alan Çorlu Emlak Konut Ergene Vadisi İlkokulu öğrencisi Kaan Turan, Türkiye birincisi oldu.


2. Türkiye Akıl ve Zeka Oyunları Turnuvası 65 şehirden 750 yarışmacı ve danışman öğretmenin katılımı ile Bursa'da gerçekleşti. Pentago oyununda Tekirdağ'ı temsil eden Çorlu Emlak Konut Ergene Vadisi İlkokulu 3. sınıf öğrencisi Kaan Turan tüm rakiplerini yenerek Türkiye şampiyonu oldu.


Elde edilen başarı ile ilgili olarak bilgi veren okul müdürü İlyas Yılmaz, “Kaan'ın şampiyonluğu okulda bayram havası estirdi. Bu şampiyonluğu Çorlu'ya getirmek bizleri gururlandırdı. Kaan çok çalıştı ve bizler de kendisine elimizden gelen tüm desteği verdik. İlkleri gerçekleştirin okulumuz Kaan sayesinde Türkiye şampiyonu oldu. Öğrencimizi, ailesini ve destek olan herkesi kutluyorum” dedi.

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