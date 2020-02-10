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Çorlulu öğrenciler Marmara birincisi, Türkiye dokuzuncusu oldu

Çorlu Bilim ve Sanat Merkezi (Çorlu BİLSEM) İlkokul Takımı, Türkiye Akıl ve Zeka Oyunları Turnuvasında Marmara Bölge birincisi, Türkiye dokuzuncusu oldu.


Türkiye Akıl ve Zeka Oyunları Turnuvasında Marmara Bölge birincisi, Türkiye dokuzuncusu olan Çorlu Bilim ve Sanat Merkezi İlkokul Takımı öğrencileri, Çorlu İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Erdoğan'ı makamında ziyaret ederek başarılarını paylaştı. Marmara Bölgesi dışında Türkiye çapında da derece elde eden öğrencileri başarılarından ötürü kutlayan ve başarılarının devamını dileyen Müdür Erdoğan, başarıda pay sahibi olan Çorlu BİLSEM idareci ve öğretmenlerini de tebrik etti.

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