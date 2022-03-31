Çorlulu öğrencilerden Çanakkale çıkarması

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde eğitim veren 5 okulun öğrencileri, Tekirdağ İl Gençlik ve Spor Müdürlüğü ile Çorlu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından ortaklaşa düzenlenen programla Çanakkale gezisi gerçekleştirdi.

Önceki gün gerçekleştirilen geziye Çorlu Anadolu İmam Hatip Lisesi, Çorlu Lisesi, Şehit Metin Arslan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi, Murat Hüdavendigar Anadolu İmam Hatip Lisesi ve Çorlu İmam Hatip Ortaokulundan toplam 215 öğrenci katıldı. Çanakkale'nin tarihi ve turistik yerlerini görme imkanı bulan öğrenciler Çanakkale Zaferi ruhunu adeta yeniden yaşadı.

Çorlu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden konuya ilişkin olarak yapılan açıklamada, “Gezinin düzenlenmesine katkı sağlayan Tekirdağ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne ve Çorlu Ticaret ve Sanayi Odasına teşekkür ederiz” denildi.