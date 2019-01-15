Çorlulu yüzücüler Yunanistan'da madalya bırakmadı

Tekirdağ Çorlu Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü (ÇBSK) bünyesinde faaliyet gösteren yüzme takımı sporcuları Yunanistan'da düzenlenen Ofreas 2019 Şampiyonasından 16 altın, 3 gümüş, 3 bronz madalya ile dönerken, 9 yaş grubundaki kız takımı serbest ve karışık bayrak yarışını birincilikle tamamladı.

Yunanistan'ın Alexandrapoli şehrinde düzenlenen Ofreas 2019 şampiyonasına 11 sporcu ile katılan ÇBSK Yüzme takımı yarışmalar sonunda 31 derece elde etti. 9 yaş kategorisinde 4x50 metre karışık ve serbest bayrak yarışmasında Selin Dündar, Melis Şenmanat, Ezgi Ada İş ve Defne Özgür'den oluşan takım yarışmayı birincilikle tamamlayarak altın madalya kazandı.

Bireysel yarışmalarda mücadele eden Deniz Başar 100 metre serbest, 200 metre sırt ve 200 metre karışık yarışlarının tamamını birincilikle bitirdi ve altın madalya almaya hak kazandı.

Defne Özgür 50 metre serbestte 1., 100 metre serbestte 2., Ömer Turgut 50 metre sırtüstünde 1. ve 50 metre serbestte 2. Kaan Erdem Şen 200 metre serbestte 1., 200 metre sırtüstünde 2. ve 100 metre kelebekte 4., Ezgi Ada İş 50 metre kelebekte 1. ve 100 metre serbestte 5., Selin Dündar 50 metrede sırtüstünde 1. ve 100 metre serbestte 6., Ela Zaim 50 metre kelebekte 3. ve 100 metre kurbağalamada 4., Melis Şenmanat 50 metre kurbağalamada 3. ve 100 metre serbestte 4., Arda Adnan Baydaş 50 metre kelebek ve 50 metre sırtüstünde 4., Ömer Mete Çifçi 50 metre serbestte 100 metre sırtüstünde 5. ve 100 metre serbestte 4., Arda Adnan Baydaş 50 metre kelebekte 4. ve 50 metre sırtüstünde 4. ve Miray Karaca 200 metre serbestte 4., 100 metre kurbağalamada 5. ve 200 metre kurbağalamada 4. oldu.

Çorlu Belediyesinin daima spora ve sporcuya destek olduğunu ifade eden Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, spor alanında gerçekleştirdikleri yatırımların ardından önemli başarılar elde ettiklerini söyledi.

Başkan Sarıkurt, "Öncelikle Yunanistan'ın Alexandrapoli şehrinde düzenlenen şampiyonada Çorlumuzu başarıyla temsil eden yüzücülerimizi kutluyor, bizlere yaşattıkları bu gurur için hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Kazanılan sportif başarılar bizleri onurlandırırken belediyemizin bu alanda yürüttüğü çalışmalar ve yatırımların karşılığını alıyor olmak ayrıca mutluluk verici. Çorlu Belediyesi birçok alanda olduğu gibi spor alanında da öncü bir belediyedir. Spora ve sporcularımıza yatırım yapmaya ve örnek bir belediye olmaya devem edeceğiz" dedi.