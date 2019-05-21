Çorlu'nun gençleri federasyon takibinde

aşamasına davet edildiler.

Türkiye Basketbol Federasyonu tarafından potansiyel sahibi genç basketbolcuların bilgilerinin kayıt altında tutulması ve gelişimlerinin düzenli olarak takip edilmesi adına Türkiye Basketbol Federasyonu tarafından düzenlenen Basketbolcu Havuzu Tarama Programı 1. aşamasını tamamlayarak U13 ve U14 yaş kategorilerinde yer alan lisanslı Çorlu Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü (ÇBSK) sporcuları Aliberk Paker, Metin Eren Özkan, Çınar Durmaz 1. aşamayı başarıyla tamamlayarak bir üst aşama olan 2. aşamaya katılmaya hak kazandılar.

Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt yaptığı açıklamada, “Çorlu Belediyesi olarak spora ve sporcuya verdiğimiz değerin karşılığını her geçen gün daha fazla alıyoruz. Gençlerimizin geleceklerine katkı sunabilmek, birtakım kötü alışkanlıklardan uzak durmalarını sağlayabilmek ve sağlıklı bireyler olabilmelerine olanak sağlayabilmek için gerçekleştirdiğimiz yatırımlar bugün sportif başarılar olarak geri dönüyor. Bunun en güzel örneklerinden birisi de şüphesiz 2006 doğumlu sporcularımızın ulaştıkları aşama. Türkiye Basketbol Federasyonu tarafından potansiyel sahibi genç basketbolcuların bilgilerinin kayıt altında tutulması ve gelişimlerinin düzenli olarak takip edilmesi adına Türkiye Basketbol Federasyonu tarafından düzenlenen Basketbolcu Havuzu Tarama Programı kapsamında ilk aşamayı geçerek 2. aşamaya katılmaya hak kazanan ÇBSK U13 Basketbol sporcularımız Aliberk Paker, Metin Eren Özkan, Çınar Durmaz'ı, altyapıdan sorumlu antrenörümüz Emre Özak ve antrenörlerimiz ile sporcularımızın değerli ailelerini tebrik ediyorum. Aliberk, Metin ve Çınar diğer sporcularımıza da örnek teşkil etmişlerdir. Çorlu'muzun gençleri Çorlu Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübümüz bünyesinde daha büyük başarılar elde edecekler ve gurur kaynağımız olacaklardır. Tüm sporcularımıza başarılar diliyorum. Dün olduğu gibi yarın da birlik ve beraberlik içinde şehrimizde spora ve sporcularımıza destek olmaya devam edeceğiz” dedi.

Türkiye Basketbol Federasyonu Altyapı Milli Takımları Koordinatörleri ve federasyon tarafından görevlendirilecek milli takım antrenörlerinin de yer alacağı tarama programları TBF Sağlık Kurulu işbirliğiyle takip edilirken, 2. aşama İstanbul Özyeğin Üniversitesi'nde düzenlenecek. Son aşamada federasyon yetkilileri tarafından belirlenecek sayıda basketbolcu adayları kampa katılarak tarama sonrasında dönemsel olarak gelişimleri takip edilip kayıt altına alınacak.