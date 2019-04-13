Çorlu'nun kızları Türkiye finallerinde boy gösterecek

Tekirdağ Beyza Adalı Voleybol Ligi'nde Midi Kızlar kategorisinde mücadele eden ve sezonu birinci olarak tamamlayan ÇBSK Midi Kızlar Voleybol Takımı, Tekirdağ grup maçlarında oynadığı iki maçı da 3-0 kazanıp grup birincisi olarak Altyapılar Türkiye Şampiyonası Finalleri'ne katılmaya hak kazandı.

Edirne, Çanakkale, Tekirdağ birincileri, Kırklareli ikincisi ve İstanbul beşincisi takımlardan oluşan, Midi Kızlar Türkiye Şampiyonası Finalleri'ne katılacak olan takımların belirleneceği Tekirdağ grubunda karşılaştığı rakipleri Çanakkale Yeşil Bayramiçspor ile Eczacıbaşı takımlarını 3-0 mağlup eden ÇBSK Midi Kızlar Voleybol Takımı Mayıs ayının ikinci haftasında gerçekleştirilecek Türkiye Finalleri'nde Çorlu ve Tekirdağ'ı temsil etme hakkını elde etti.