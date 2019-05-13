Çorlu'nun kızları Türkiye şampiyonasında

Tekirdağ Beyza Adalı Voleybol Sezonu'nu il şampiyonu olarak tamamlayan Çorlu Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü (ÇBSK) Midi Kızlar Voleybol Takımı, Türkiye Şampiyonası F Grubu'nda mücadele edecek.

2018-2019 Voleybol Sezonu Midiler (kız-erkek) Türkiye Şampiyonası teknik toplantı ve kura çekimi sonucunda ÇBSK, 4 takımdan oluşan F Grubu'nda yer aldı. F Grubu Çorlu Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü, Kırklareli Atatürk Spor Kulübü, Mersin İhtisas ve Didim 07 Merkez Gençlik Spor takımlarından oluşurken, ÇBSK ilk maçında Kırklareli Atatürk Spor Kulübü ile karşılaşacak. İkinci maçını Mersin İhtisas ile oynayacak olan ÇBSK, gruptaki son maçında ise Didim 07 Merkez Gençlik Spor ile karşı karşıya gelecek. Turnuva grup maçları sonunda ilk iki sırayı alan takımlar, Voleybol Altyapılar Türkiye Şampiyonluğu için final grubunda yer alacaklar. Üç ve dördüncü sırada kalan takımlar ise klasman grubu maçları oynayacak.