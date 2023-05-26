Çorlu'nun sultanları Türkiye finallerinde

Tekirdağ temsilcisi olarak Edirne'de düzenlenen Türkiye Minik Kızlar Voleybol Yarı Finallerine katılan Çorlu Şahinler Ortaokulu Minik Kızlar Voleybol Takımı, rakiplerini set vermeden geçerek Türkiye finallerine katılma hakkı elde etti.

Tekirdağ'ı temsilen 21-25 Mayıs tarihleri arasında Edirne'de yapılan Minik Kızlar Voleybol Türkiye yarı finallerine katılan Çorlu Şahinler Ortaokulu Voleybol Takımı, grubunda mücadele ettiği İstanbul, Çanakkale ve Bursa temsilcilerini aynı skorlarla set vermeden geçti. Final maçında da Bursa il şampiyonunu 2-0 yenerek 31 Mayıs - 5 Haziran tarihleri arasında Amasya'da yapılacak Türkiye Finaline katılma hakkı elde ettiler.

Üst üste üçüncü defa Türkiye'de son 8 takım arasına kalma başarısı elde eden Çorlu Şahinler Ortaokulu öğrencileri, Türkiye finallerinde boy gösterecek.