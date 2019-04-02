Çorlu'nun yeni muhtarları belli oldu

31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde Çorlu'nun yeni mahalle muhtarları da belli oldu. Kıyasıya rekabetin yaşandığı muhtarlık seçimlerinde Çorlu'nun 26 mahallesinde yeni dönemde görev yapacak muhtarlar belirlendi.

Pazar günü yapılan seçimlerin ardından Çorlu'nun 26 mahallesinin 14'ünde muhtar değişikliği yaşandı. Önceki dönem muhtarlık yapan 12 isim görev yerini korumayı başarırken 14 muhtar değişti. Değişen muhtarlardan bazıları aday olmadı, bazıları ise yeni dönem için aday olduğu halde seçilemedi.

Çorlu'da 9 kadın muhtar

26 mahallesi bulunan Çorlu'da yeni dönemde 9 kadın muhtar da görev yapacak. Çorlu'da yeni dönemde sayısı artan kadın muhtarların 4'ü önceki dönemde de muhtar olarak yer alırken 5 kadın muhtar bu dönem ilk kez muhtarlık yapacak.

Çorlu'nun 26 mahallesi ve muhtarları ise şöyle:

"Cemaliye Soner Uğur, Deregündüzlü Sedat Er, Esentepe: Fatma Dağtekin, Havuzlar: Ahmet Özgür, Kazımiye: Yıldız Çelik, Hürriyet: Neşe Benek, Seymen: Aydın Dinler, Türkgücü: Nadir Uğur, Reşadiye: Yelda Tuncer, Sarılar: Fuat Döner, Şeyhsinan: Salim Sarıer, Zafer: Ahmet Arcan Cumhuriyet: Yılmaz Şenol, Çobançeşme: Lütfiye Arda, Hatip: Cemal Akın, Kemalettin: Aydemir Taşdemir, Nusratiye: Cemile Doğru, Alipaşa: Yılmaz Şenol, Hıdırağa: Fatma Özel, Maksutlu: Mustafa Topuz, Muhittin: Zührecan Gözaydın, Önerler: Yusuf Yıldırım, Rumeli: Habibe Kılıç Şengül, Silahtarağa: Adem Zenbil, Şahpaz: İlker Soydan, Yenice: Ruşit Öztürk"