Çorluspor 1947'ye yöresel destek

Grup takımlarından Çorluspor 1947 yararın Çorluspor 1947 ve Çorlu Tüm Kastamonulular Derneği iş birliği ile yöresel ürünlerin satışının yapıldığı Kastamonu Tanıtım Günleri etkinliği düzenlenen törenle başladı.

TÜMKASDER ve Çorluspor 1947 ortaklığı ile düzenlenen Kastamonu Tanıtım Günleri ilçede yer alan bir alışveriş merkezinin otoparkında kurulan alanda başladı. Düzenlenen açılış töreninden konuşan TÜMKASDER Yönetim Kurulu Başkanı Ali Topçu, “Çorlu'da yaşayan 11 bin Kastamonulu adına hepinize ayrı ayrı teşekkür ederim. Her zaman her yerde yaşadığı şehre artı değer katan insanlar olarak bir taraftan Kastamonu'muzu tanıtırken, bir taraftan da Çorlu'muzun değeri olan Çorluspor 1947 kulübümüze sahip çıkıyoruz. Yorucu bir hazırlık sonucunda etkinliğimiz 10 gün boyunca devam edecektir. Bu sürede Kastamonu'muzu Çorlu halkımız ile buluşturacağız. Bu etkinliği gerçekleştirmemizde yönetim kurulu üyelerimize teşekkür ediyorum” dedi.

Çorluspor 1947 yararına düzenlenen etkinliğin açılışı sebebiyle düzenlenen törene Ergene Kaymakamı Fatih Kızıltoprak, Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, TÜMKASDER Yönetim Kurulu Başkanı Ali Topçu ile protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldılar. Açılış kurdelesinin kesiminin ardından katılımcılar, alanda kurulan stantları tek tek ziyaret ederek esnafa hayırlı işler dileklerinde bulundu.