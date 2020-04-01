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ÇOSB, devlet hastanelerine solunum cihazı bağışladı

Çerkezköy Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü (ÇOSB), Tekirdağ’ın Çerkezköy ve Kapaklı Devlet Hastanelerine solunum cihazı bağışı yaptı.

Çerkezköy Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü (ÇOSB), Tekirdağ'ın Çerkezköy ve Kapaklı Devlet Hastanelerine solunum cihazı bağışı yaptı.


ÇOSB Yönetim Kurulu, hastane başhekimliklerinin gelen talepleri doğrultusunda Çerkezköy Devlet Hastanesine 3 adet, Kapaklı Devlet Hastanesine de 2 adet solunum cihazı bağışında bulundu. ÇOSB'nin yaptığı bu katkı takdirle karşılanırken, ÇOSB yetkilileri ülkemizin en kısa sürede bu zor günleri geride bırakması temennisinde bulundu.

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