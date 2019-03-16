İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Cumhurbaşkanı aldığı köfte sözüne karşılık Tekirdağ'a eli boş gelmedi

31 Mart seçimleri kapsamında Tekirdağ’da miting düzenleyen Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan, Ankara’da aday tanıtım toplantısında aldığı köfte sözüne karşılık Tekirdağ’a eli boş gelmedi.

31 Mart seçimleri kapsamında Tekirdağ'da miting düzenleyen Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan, Ankara'da aday tanıtım toplantısında aldığı köfte sözüne karşılık Tekirdağ'a eli boş gelmedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşması sonunda mitingi dolduran vatandaşlara çay dağıttı.


Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tekirdağ'da miting alanında daha önce Ankara'da düzenlenen aday tanıtım toplantısını hatırlatarak, “Aday tanıtımı için Ankara'ya geldiğinde Mestan Özcan kardeşimize ‘Köfteler nerde Mestan' diye sormuştum. Kendisi da bana ‘Sayın Cumhurbaşkanım taş yerinde ağırdır. Size köfteyi Tekirdağ'a ısmarlayacağız' demişti. Bizde şimdi çıktık geldik” dedi.



“Ama bayanlara, erkeklere yok”


Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasının devamında, “Köftenin yanında içeceğimiz çayları da ben getirdim. Herkese yetmeyebilir ama bayanlara. Erkeklere yok. Bayanlar çayı demleyecek, beylere de ikram edin” ifadelerini kullanarak sahneden vatandaşlara çay dağıttı.


Daha sonra sahneye gelene AK Parti belediye başkan adayları da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a eşlik ederek sahneden vatandaşlara çay dağıttı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.