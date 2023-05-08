Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tekirdağlılarla birlikte şarkı söyledi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tekirdağ mitinginde arabesk müziğin sevilen şarkıcılarından Cengiz Kurtoğlu'nun "Duyanlara Duymayanlara" isimli şarkısını eşi Emine Erdoğan ve Tekirdağlılarla birlikte söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ünlü sanatçı Cengiz Kurtoğlu'nun "Duyanlara Duymayanlara" isimli şarkısının seçim için uyarlanan halini mitingde Tekirdağlılar ile birlikte söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın birlikte söylediği şarkıya Tekirdağlılar hep bir ağızdan eşlik etti.