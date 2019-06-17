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Cumhuriyet Anaokulu yılsonu etkinliği düzenledi

Tekirdağ’ın Süleymanpaşa İlçesinde faaliyet gösteren Cumhuriyet Anaokulunda yıl sonu şenliği düzenlendi.

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa İlçesinde faaliyet gösteren Cumhuriyet Anaokulunda yıl sonu şenliği düzenlendi.


Tekirdağ'ın Süleymanpaşa İlçesinde faaliyet gösteren Cumhuriyet Anaokulunda yıl sonu şenliği düzenlendi. Etkinliğe, İl Milli Eğitim Şube Müdürü İbrahim Çakal, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Hasan Sancar, Süleymanpaşa Belediye Encümen Üyeleri ,Hürriyet Mahallesi Muhtarı ve tüm velilerin katılımı ile yıl sonu şenliği coşkuyla kutlandı.


Şenlik kapsamında etkinlik sergileri, eTwinning Proje tanıtımları, Sera açılışı, Trafik Eğitim Alanı açılışı ve 4 yaş gruplarının Geri Dönüşüm Defilesi , 5 yaş gruplarının ritim işaret dili ve folklor etkinliği ile şenlik kutlandı.

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