Cumhuriyet Meydanı sil baştan yenileniyor

Süleymanpaşa Belediyesi şehrin girişinde yer alan Cumhuriyet Meydanı'nda çevre düzenlemesi çalışması başlattı. Meydan baştan aşağı yenileniyor.

Süleymanpaşa Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen meydan düzenleme çalışması ile kentin giriş noktası konumundaki alanın daha ferah ve göze hitap eder hale getirilmesi amaçlanıyor.

Hüseyin Pehlivan anıtı daha görünür hale getirildi

Meydan düzenlemesi kapsamında; Tekirdağ tarihinin önemli şahsiyetlerinden biri olan Kırkpınar Başpehlivanı Tekirdağlı Hüseyin Pehlivan anıtının çevresinde de çalışmalar yürüten ekipler, anıtın daha görünür hale gelmesini sağladı.

Ayrıca meydanın tamamında kaldırım yenileme çalışmaları da gerçekleştiriliyor. Meydanın şehre girişine göre solda kalan alanında yeşil alan düzenlemesi yapılırken, arkasındaki yol da sil baştan yenileniyor.

“Bu alan yeniden cazibe merkezi haline gelecek”

Meydan düzenleme çalışması tamamlandığında yeni yapılan Süleymanpaşa Kent Meydanı ile bağlantı sağlanarak şehir içine doğru ferahlatıcı bir akış hayata geçirilecek.

Çalışmaları yerinde inceleyen Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Cumhuriyet Meydanı yıllardır ihmal edilmiş bir halde durarak kentin girişinde çok da içimize sinmeyen bir izlenim oluşturuyordu. Meydan düzenlememizle birlikte, Korona virüs salgınını atlattıktan sonra kentimize dışarıdan gelen misafirlerimiz daha derli toplu bir görüntü ile karşılaşacak. Hüseyin Pehlivan heykelinin önündeki palmiyeleri biraz daha öne doğru aldık, önünü açarak daha görünür hale getirdik. Meydanın girişe göre sol tarafındaki alanı yeşil alan yapıyoruz. Oradaki yan yolu yeniden yapıyoruz. Hiç kaldırım bırakılmamış, kaldırımla birlikte o yolu yeniliyoruz. Cumhuriyet Meydanı ve Saat Kulesi projemizle birlikte, kent meydanı ile birleşen ve çok geniş bir alanı kaplayan bu alan, yeniden şehrimizden transit geçen herkesi bir mola vermeye teşvik edecek bir cazibe merkezi haline gelecek. Yeni projelerimiz de yolda. Bizi izlemeye devam edin” ifadelerini kullandı.