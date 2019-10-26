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Cumhuriyetin 96. yılına 96 meyve fidanı

29 Ekim Cumhuriyet Bayramının 96.

yıl dönümü nedeniyle bir dizi etkinliğin tertip edildiği Ergene'de Sağlık Mahallesi'nde 96 meyve fidanı toprakla buluşturuldu.


Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Ergene İlçe Örgütü Kadın Kolları tarafından düzenlenen etkinlik Ergene'nin Sağlık Mahallesi'nde Çorlu Deresi kenarında gerçekleştirildi.


Cumhuriyetin 96. yılı münasebetiyle düzenlenen ve Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerinin de katıldığı etkinlikte 96 meyve fidanı toprakla buluşturuldu.

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