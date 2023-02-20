Damperi açılan kamyon direği devirdi

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde seyir halindeyken damperi açıldığı öne sürülen kamyon, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kamerası direğine çarparak devrilmesine neden oldu. Kaza nedeniyle trafikte aksama yaşanırken, yaklaşık 2 saat kadar Çorlu istikametine trafik akışı farklı bir güzergahtan verildi.

Edinilen bilgiye göre, İstanbul yolu Önerler mevkiinde Çorlu istikametine seyreden bir kamyonun damperi açıldı. Kamyonun havaya kalkan dorsesi şehir güvenlik sistemi için kullanılan KGYS kamerası direğine çarparak devrilmesine neden oldu. Kaza nedeniyle Çorlu istikametinde trafik aksadı. Devrilen direğin yoldan kaldırılması ile yaklaşık 2 saat sonra trafik normale döndü.

Kamyon şoförü, “Damperi falan ben açmamıştım. Trafikte seyrederken kendi kendine açılıp dorse kalkmış, hiç fark etmedim” diye konuştu.