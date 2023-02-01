Dar sokakta park, kamyoneti sıkıştırdı

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde dar sokakta uygunsuz vaziyette park yapılınca geçiş yapmaya çalışan kamyonet sıkıştı.

Süleymanpaşa ilçesine bağlı Ertuğrul Mahallesi'ndeki Fulya Sokak'ta dar alanda park eden bir otomobil, sokaktan geçiş yapan diğer araçlara zor anlar yaşattı. Aynı sokaktan gelen bir kamyonet de dar alanda sıkıştı. Uzun bir süre sıkıştığı yerden ilerleyemeyen kamyonetin sürücüsü, dar alanda park eden otomobilin sürücüsüne ulaşamayınca çözümü polisi aramaktan buldu. Bu süre boyunca sokakta trafik yoğunluğu oluştu. Polis ekiplerinin ulaşması sonucu kısa sürede otomobilinin başına gelen sürücünün aracını almasıyla sokakta sıkışan kamyonet yoluna devam etti. Sokaktan geçerken sıkışan kamyonete ve trafiğe şahit olan vatandaşlar da duruma tepki gösterdi.

Bir süre sokakta hararetlenen trafik, otomobilin çekilmesiyle son bulmuş oldu.