Defalarca yere yığıldı, yardıma gelene de tepki gösterdi

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde alkollü bir vatandaş, yolda defalarca yere yığıldı. Zor durumdaki adam, kendisine yardım etmek isteyen duyarlı vatandaşlara da tepki gösterip, uzaklaşmalarını istedi.

Yeni Mahalle İnönü Caddesi'nde alkollü olduğu öne sürülen yaya halindeki bir kişi, ayakta durmakta zor anlar yaşadı. Defalarca yere yığılan adamın yardımına çevredeki duyarlı vatandaşlar yetişti. Yardım eli uzatan vatandaşlar, alkollü kişinin tepkisiyle karşılaştı. Durumunun iyi olduğunu söyleyen adam, yardıma gelenlerin yanından uzaklaşmalarını istedi.