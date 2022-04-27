Demir bariyerlere çarparak durabildi

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde meydana gelen kazada otomobil demir bariyerlere girdi.

Kaza, saat 12.30 sıralarında Mustafa Kemal Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre; Muratlı'dan Tekirdağ yönüne doğru hareket halinde bulunan Levent Oğuz D. sevk ve idaresindeki 59 AEY 891 plakalı otomobil, henüz nedeni öğrenilemeyen şekilde şeridinden çıkarak yol kenarındaki demir bariyerlere çarptı.

Çarpmanın etkisiyle otomobildeki hava yastıkları açılırken, yaralı sürücü Muratlı Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırıldı.

İhbar üzerine olay yerine intikal eden trafik ekipleri ise, kaza yerinde incelemelerde bulundu. Kazaya dair inceleme başlatıldı.