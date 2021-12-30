Denetim üstüne denetim

Tekirdağ Tarım ve Orman İl Müdürlüğüne bağlı gıda denetim personeli halkın daha sağlıklı, güvenli ve mevzuata uygun gıdaya ulaşımı için üretim, satış ve toplu tüketim yerlerini adeta abluka altına aldı. İl genelinde kontrol görevlileri tarafından yılbaşı öncesi ‘Denetlenmeyen hiçbir yer kalmayacak' sloganıyla gıda üretim, satış ve toplu tüketim yerleri tek tek kontrol ediliyor.

Kuru yemiş, şekerleme, pastane ve alkollü-alkolsüz ürünlerde yapılan denetimler, gıda güvenliği esas alınarak yapılıyor. Tekirdağ Tarım ve Orman İl Müdürlüğünce yapılan açıklamada, “Halkımızın güvenli ve mevzuata uygun şartlarda üretilmiş ve satışı yapılan gıdalara ulaşımı için aralıksız devam etmektedir” denildi.