Denetimli serbestlikten tahliye edildi polise ateş ettiği anlar kameraya yansıdı

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde devriye görevi yapan polis aracına karşı gerçekleştirilen silahlı saldırının olayının şüphelisi olduğu belirlenen bir kişi saklandığı evde yakalanarak gözaltına alındı. Polis aracına yapılan silahlı saldırı ise saniye saniye güvenlik kameraları tarafından kaydedilirken, zanlının cezaevinden pandemi tedbirleri kapsamında denetimli serbestlik şartıyla tahliye edildiği öğrenildi.

Halk arasında Kore Mahallesi olarak da anılan Hıdırağa Mahallesi Çiçek Caddesi 3. Sokak üzerinde önceki gece 01.30 sıralarında meydana gelen olayda Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliğine ekipte görev yapan polis memurlarına devriye görevi ifa ettikleri sırada ekip aracına silahlı saldırı düzenlendi. Zanlının polise ateş anlar saniye saniye kaydedildi.

Ekip memurlarına ve ekip aracına karşı gerçekleşen silahlı saldırı olayının şüphelisi olarak yapılan araştırmalar sonucunda olayı daha önceden 4 ayrı suç kaydı bulunan ve 2015 yılında işlediği bir cinayetten ötürü tutuklu olduğu cezaevinden pandemi tedbirleri kapsamında denetimli serbestlik şartıyla tahliye edilen Fırat Ş.'nin (20) gerçekleştirdiği belirlendi.

Fırat Ş.'nin saklandığı ikameti tespit eden polis ekipleri operasyon düzenleyerek şüpheliyi gözaltına aldı. İfadesi alınan zanlının güvenlik kamerası görüntüleri olmasına rağmen silahlı saldırıyı yapmadığını savundu. Adliyeye sevk edilen zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi.