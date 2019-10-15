“Denetimli” temizlikte 1,5 ton çöp toplandı

Denetimli Serbestlik Programına tabi hükümlülerin yer aldığı Denetimli Serbestlik Temiz Çevre Projesi kapsamında Çorlu'daki temizlik çalışmaları sürüyor.

Çorlu Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri ile Denetimli Serbestlik Temiz Çevre Projesi kapsamında hükümlülerin ortaklaşa yürüttükleri temizlik çalışmalarının üçüncüsü gerçekleştirildi.

Adalet Bakanlığı Denetimli Serbestlik Daire Başkanlığı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından Türkiye genelinde başlatılan Denetimli Serbestlik Temiz Çevre Projesi kapsamında hükümlüler ve Çorlu Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri Bülent Ecevit Bulvarı'nda temizlik çalışması gerçekleştirdi.

Alanda bulunan metruk binaların yıkımı da gerçekleştirilirken, Denetimli Serbestlik Yasası kapsamında hükümlüler ve Çorlu Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü personelinden oluşan yaklaşık 30 kişilik ekip tarafından hayata geçirilen temizlik çalışmalarının sonunda yaklaşık bir buçuk ton çöp ve 27 tonluk bina hafriyatı toplanarak alan temizlendi.

Denetimli Serbestlik Temiz Çevre Projesi'nin önümüzdeki süreç içinde hava şartlarının da elverdiği ölçüde farklı noktalarda sürdürülmesinin planlandığı belirtildi.