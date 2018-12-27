Dengeli Beslenme ve Hareketli Yaşam Kurulu Toplantısı

Tekirdağ'da “Yeterli ve Dengeli Beslenme ve Hareketli Yaşam Kurulu” ile “Kronik Havayolları Hastalıkları” İl Kurulu toplantısı düzenlendi.

Önemli bir halk sağlığı sorunu olan obezitenin önlenmesi, azaltılması için ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği içinde obezite ile mücadele eylem planının uygulanmasını sağlayarak, obezite ile etkin mücadele etmek amacıyla "Türkiye Sağlıklı Beslenme ve Hareketli Hayat Programı (2013-2017)" kapsamında oluşturulan "Yeterli, Dengeli Beslenme ve Hareketli Yaşam Kurulu" ile Dünya Sağlık Örgütünün kronik solunum hastalıklarından kaynaklanan ölümleri azaltmak amacıyla hayata geçirdiği proje Kronik Solunum Hastalıklarına Karşı Küresel Birlik kapsamında hazırlanan “Türkiye Kronik Hava Yolu Hastalıklarını (Astım-KOAH) Önleme ve Kontrol Programı (2009-2013)” Eylem Planı kapsamında oluşturulan “Kronik Havayolları Hastalıkları İl Kurulu” çalışmalarına devam ediliyor.

Bu çerçevede yapılan etkinliklerin değerlendirilmesi ve gelecek dönemler için etkinlikler planlanması amacıyla “Yeterli ve Dengeli Beslenme ve Hareketli Yaşam Kurulu” ile “Kronik Havayolları Hastalıkları” İl Kurulu toplantısı, İl Sağlık Müdürlüğü Dr. Müştak Tarnıkulu Eğitim Salonu'nda saat Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. Haci Bayram Zengin'in başkanlığında yapıldı.

Toplantıda, 06 Haziran 2018 tarihindeki Yeterli ve Dengeli Beslenme ve Hareketli Yaşam Kurulu ile Kronik Havayolları Hastalıkları İl Kurulu toplantısından bu zamana kadar yapılan etkinlikler hakkında Dyt. Özlem Yirci tarafından sunum gerçekleştirildi.

Sağlıklı Hayat Merkezinin kurumlara tanıtılması ve kurumların personeline duyurması amacıyla toplantı sonrasında kurul üyeleri ile birlikte, Sağlıklı Hayat Merkezi ziyaret edilerek yapılan çalışmalar hakkında bilgi verildi.