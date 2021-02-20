İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Deniz, balık yerine salya ile taştı

Marmara Denizinde yaklaşık 20 gündür etkili olan ve balıkçıları paydos ettiren deniz salyaları saniye saniye kameralara yansıdı.

Marmara'da denizden çekilen ağlar, balık yerine salya ile taştı.


Marmara Denizinde etkili olan deniz salyası sebebiyle Tekirdağlı balıkçılar denize açılamıyor. 10 yılda bir görülen ve ağlara yapışıp balık tutulmasını engelleyen salyalar, Tekirdağlı balıkçıları 20 gündür paydos ettirdi. Denizin dibinde bulunan salyalar herkes tarafından merak konusu olurken, ağları salyalara bulaşan bir balıkçı o anları saniye saniye kayda aldı.


Balıktan eser yok


Kaydedilen görüntülerde denize açılan bir balıkçı, denize bıraktığı ağları bir süre sonra tekneye çekiyor. Tekneye çekilen ağlar tamamen salya ile kaplanırken, ağların içerisinde balıktan eser olmadığı görülüyor. Denizin dibinde çamur şeklinde bulaşan salya, ağları kullanılamaz hale getiriyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.