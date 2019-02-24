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Denizde korkunç görüntü

Tekirdağ’ın Marmaraereğlisi ilçesinde deniz yaklaşık 30 metre çekildi.

Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde deniz yaklaşık 30 metre çekildi.


Tekirdağ'ın Maramaraereğlisi ilçesinde deniz yaklaşık 30 metre çekildi. Denizin 30 metre çekilmesi ile küçük adacıklar oluştu, bazı kayık ve tekneler kum üzerinde kaldı. Geçtiğimiz günlerde de Maramaraereğlisi ilçesinde deniz aynı bölgede 20 metre çekildi. İlçede yaşayan balıkçılardan alınan bilgiye göre, aynı bölgelerde her yıl aynı tarihlerde bu gibi manzaralarla karşılaşıldığı ve bu durumun rüzgarın yönüne bağlı olarak değiştiği ileri sürdü.


Uzmanlar da bu durumun normal bir doğa olayı olduğunu ve denizde böyle gelgitlerin yaşanabileceğini belirtti.

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