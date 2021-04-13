Denizde trol kapı ve ağları bulundu

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde deniz polisi ve Tarım İlçe Müdürlüğü ekiplerince Marmara Denizinde yapılan çalışmalarda, kaçak avcılıkta kullanılan trol kapıları ve ağları bulundu.

Süleymanpaşa İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü su ürünleri kontrol ekipleri ile deniz polisi denizde kaçak avcılığa geçit vermiyor. Ekiplerce ortaklaşa yapılan çalışma neticesinde Süleymanpaşa ilçesine bağlı Kumbağ Mahallesi açıklarında bırakılmış kaçak avcılıkta kullanılan trol kapıları ve ağları bulundu. Denizden çıkarılan trol kapıları ve ağlarına el konuldu.

Marmara'da tamamen yasak

Trol ağlarının denizin dibine ve dolayısıyla deniz canlılarına verdiği zarar sebebiyle 1380 sayılı kanunun bazı maddeleri değiştirilerek trol avcılığının Marmara Denizi'nde tamamen yasaklandığı biliniyor.