Tekirdağ’ın Marmaraereğlisi ilçesinde denize açılan balıkçı kayboldu.
Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde denize açılan balıkçı kayboldu. İhbarı alan Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri Marmara Denizi'nde arama çalışması başlattı.
Edinilen bilgiye göre, balık avlamak için teknesiyle denize açılan M.Ş. isimli balıkçıdan haber alamayan yakınları Sahil Güvenlik Komutanlığına ihbarda bulundu. İhbarı değerlendiren ekipler, kısa sürede Marmara Denizi'nin Tekirdağ kıyılarında balıkçının gidebileceği bölgede arama çalışması başlattı.
Teknesi kıyıya vurdu
Denizde kaybolduğu iddia edilen balıkçının teknesi kıyıya vururken, Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Deniz Polisi ekiplerine bağlı dalgıçlar denize dalıp arama yaptı. Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerinin botu da denizdeki arama çalışmasını sürdürüyor.