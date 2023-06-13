Denize giren üniversiteli gencin cansız bedenine ulaşıldı

Kocaeli'den Tekirdağ'a gelerek denize girdikten sonra kaybolan 21 yaşındaki Adem Ocak'ın cansız bedenine ulaşıldı.

Edinilen bilgiye göre, Kocaeli Gebze'den Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesi Yeniçiftlik Mahallesi'ne gelen Adem Ocak, burada denize girdi. Denize giren üniversite öğrencisi Adem Ocak bir süre sonra denizde kayboldu. İhbar üzerine bölgeye gelen Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Marmara Denizi'nin Tekirdağ kıyılarında arama çalışması başlattı. 2 gündür arama çalışması sürerken, vatandaşlar suda bir ceset görüp yetkiliklere haber verdi. Kısa sürede bölgeye giden ekipler, bulunan cesedin Adem Ocak'a ait olduğunu tespit etti.

Gerekli çalışmaların ardından Ocak'ın cansız bedeni hastane morguna sevk edildi.