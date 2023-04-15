Denizlerde av yasağı başladı

Denizlerde bugün av yasağının başlamasıyla Tekirdağ'da onlarca tekne limana döndü.

Denizlerde 15 Nisan av yasağının başlamasıyla birlikte Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesindeki balıkçılar limana dönerek, teknelerini rıhtıma bağladı. Paydos eden tayfalar av yasağının biteceği 1 Eylül 2023 tarihine kadar tekne bakım faaliyetlerine başlarken, 12 metrenin altındaki tekneler ise ağ atmaya devam edecek.

“Güzel bir sezon geçirdik”

Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İbrahim Pehlivanoğlu yaptığı açıklamada, “Bu sene eylül ayında ‘Vira Bismillah' dedik. Allah'a şükürler olsun bu sezon balıkçı arkadaşlarımız palamut sezonundan çok memnun kaldılar. Karadeniz bu sene çok bereketli geçti. Süleymanpaşa'da bulunan arkadaşlarımız, faaliyetlerini Karadeniz'de yaptılar. Eylül ayından kasım ayına kadar da palamutçuluğa devam ettik. Kasımda teknelerimiz karides avcılığına devam ettiler. Allah bin bereket versin, bu sene güzel ve keyifli bir sezonumuz geçti” dedi.

12 metrenin altındaki tekneler avlanmaya devam edecek

Pehlivanoğlu, “Gece 00.00'dan itibaren tamamen yasağa giriyoruz. Büyük gırgır tekneler tamamıyla yasağa girecekler. Teknesi 12 metrenin altında olan balıkçı arkadaşlarımız, menekşe balığı tutarak, istavrit balığı tutarak, tekir, çinekop tutarak faaliyetlerini devam ettirecekler. Büyük teknelerimiz de çeşitli tamirlerini yapacaklar. İnşallah eylülde bol lüfer ile sezonumuza başlayacağız” dedi.