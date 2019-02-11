Depodan demir çalan hırsızlar yakalandı

Tekirdağ Malkara'da bir depodan demir çaldığı iddia edilen 3 şüpheli polise yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Malkara Keşan yolu üzerindeki bir firmanın arka kısmındaki depodan patpat ile demir çaldığı belirlenen 3 hırsız polis tarafından yakalandı. Zanlılar S.K, H.V. ve H.M karakoldaki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlılar, polise verdikleri ifadede suçlarını kabul ettikleri öğrenildi. Daha önce de aynı hırsızlık olayını gerçekleştirdikleri ortaya çıktı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.