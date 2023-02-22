Deprem bölgesine saman ve yem gönderildi

Kahramanmaraş merkezli ‘Asrın afetinden' sonra Tekirdağ'dan çeşitli yardımların yanı sıra üreticilerin ihtiyacını karşılamak içinde il genelinde toplanan yem ve samanlar deprem bölgesine gönderildi.

Kahramanmaraş merkezli deprem felaketinden etkilenen üreticilerin ihtiyacını karşılamak üzere, Tekirdağ Tarım ve Orman İl Müdürlüğü öncülüğünde Tarım ve Orman Bakanlığı koordinasyonunda Tekirdağ'daki üreticilerinden temin edilen yem ve saman başta olmak üzere çeşitli yardımlar, afet bölgesine gönderildi.

Yem ve samanların yanı sıra deprem bölgesine veteriner hekim ve teknik personel olmak üzere 18 kişiden oluşan 5 ekip görevlendirildi. Ekipler bölgedeki çalışmalarına devam ederken, personel, bölgede depremden zarar gören hayvanları tespit ederek sağlık kontrollerini ve bakımlarını yapıyor. Ekipler, bunun yanı sıra bölgeye gönderilen hayvan yemlerinin dağıtımları ve gıda yardımlarının denetiminde de görev alıyor.