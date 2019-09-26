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Deprem paniği yaşayan 5 öğrenci hastaneye kaldırıldı

Tekirdağ’da hissedilen 5.

Tekirdağ'da hissedilen 5.8 büyüklüğündeki depremde paniğe kapılan 5 ortaokul öğrencisi hastaneye kaldırıldı.


Silivri açıklarında meydana gelen şiddetli deprem, Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde de hissedildi. Deprem dolayısıyla ilçede eğitim veren okullar, güvenlik amacıyla boşaltıldı. Deprem dolayısıyla Kapaklı İmam Hatip Ortaokulu'nda da aynı prosedür uygulanırken, 5 öğrenci paniğe kapılarak fenalaştı. Ani korku nedeniyle paniğe kapılan öğrencileri öğretmenleri sakinleştirirken, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince öğrenciler kontrol amaçlı Kapaklı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.


Öğrencilerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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