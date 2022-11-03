Deprem tatbikatı ders başında yakaladı

AFAD Tekirdağ tarafından Diyanet İşleri Başkanlığı Tekirdağ Eğitim Merkezi Müdürlüğünde deprem tatbikatı gerçekleştirildi. Bir anda binaya çıkan AFAD ekiplerinin ‘Deprem var' demesi üzerine o sırada eğitim gören kursiyerler, ellerini başına koyarak masaların altında bir süre bekledi. Daha sonra ekiplerin ‘Deprem geçti' komutuyla kursiyerler ve öğretmenler binadan tahliye edildi. Diyanet İşleri Başkanlığı Tekirdağ Eğitim Merkezi Müdürlüğünde gerçekleştirilen deprem tatbikatı gerçeğini aratmadı.

Tahliye işlemlerinin ardından açıklamada bulunan AFAD Tekirdağ İl Müdürü Recep Erol, "Depremler ülkemizin gerçeği, 2022 yılının tatbikat yılı olması nedeniyle, okullarımızda, hastanelerde, iş yerlerinde, fabrikalarda ve bugün de burada Diyanet Kuran eğitim merkezinde sizlerle beraber bu tatbikatı gerçekleştirmiş bulunuyoruz. Tabi Allah muhafaza depremler bu tatbikat gibi olmuyor. İnsanlar o anda ne yapacağını bilmez halde oluyor, onun için panik halinde kimi kaçmaya çalışıyor, kimi farklı davranış şekilleri sergiliyor. Ama depremlerde asıl olan panik yapmamak tatbikat yapmak ve öncesinde bilgi sahibi olduğumuz az önce sınıflarımızda tekrarladığımız çök, kapan, tutun hareketini yapmak kesinlikle bulunduğumuz noktadan kaçmamaya çalışmak ve daha sonrasında deprem tehlikesi geçtikten sonrada sınıflarımızdan daha önce yapılan planlar doğrultusunda bugün olduğu gibi toplanma alanına hızlı bir şekilde gelmek. Akabinde arkadaşlarımızı çevremizi, evimizdeysek ailemizi kontrol etmek ve bu afetten de kurtulmuş olmak en büyük dileğimiz. Bu gibi tatbikatları bizler sadece yapmış olmak için değil gerçekten hayatımızın bir parçası olması için yapıyoruz. Çünkü felaketlerin ne zaman nerede ve hangi zaman aralığında olacağını bilmiyoruz. Onun için beklenmeyene her an hazırlıklı olmak durumundayız. Allah muhafaza belki biraz sonra bir deprem ile karşılaşacağız. Onun için az önce sergilemiş olduğumuz bu tutumu evimizde de, iş yerimizde de bulunduğunuz ortamlarda da pratik haline getirmekte fayda var" dedi.