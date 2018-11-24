Deprem tatbikatları devam ediyor

Eğitimler kapsamında deprem tahliye tatbikatı gerçekleştirildi.

Tekirdağ AFAD İl Müdürlüğü eğitmenleri tarafından, Tekirdağ Çorlu İlçesinde bulunan bir firmanın personeline afet ve acil durumlara yönelik farkındalık eğitimi verilerek tatbikat gerçekleştirdi.

Firmada verilen eğitimde katılımcılara İlk 72 saat, afet türleri, afetin etkileri, yaşadığımız mekânlardaki risklerin azaltılması ve afet sırasında doğru davranış şekilleri konularında bilgilendirme yapıldı. Eğitim sonrasında deprem tahliye tatbikatı gerçekleştirildi. Deprem tahliye tatbikatında senaryo gereği binada bulunan vatandaşlar güvenli bir şekilde tahliye edildi.