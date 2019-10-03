Depremde hasar gören 20 yıllık okul boşaltıldı

İstanbul'un Silivri ilçesi açıklarında meydana gelen 5. 8 şiddetindeki depremin yoğun olarak hissedildiği ilçelerden biri olan Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde yer alan ve ilçenin adını taşıyan Çorlu Ortaokulu'nun depremde hasar gören bir bloğu boşaltıldı. 3 bloklu okulun iki bloğunda ise eğitim-öğretim devam ediyor.

Depremde hasar gören kamu binalarının tespit edilerek gerekli önlemlerin alınması için başlatılan çalışmalar kapsamında incelenen A, B ve C bloktan oluşan Çorlu Ortaokulu'nun C bloğu boşaltılarak kullanıma kapatıldı. Bu blokta eğitim - öğretim gören öğrenciler diğer iki bloğa alınarak tekli eğitim veren okul ikili eğitime döndürüldü.

2 bin 55 öğrencisi bulunan ve bu öğrencilerin toplamda 59 derslikte eğitim - öğretim gördüğü Çorlu Ortaokulu'nun 32 derslik bulunan bloğu depremde hasar gördüğü gerekçesi ile boşaltılarak kapatıldı.

1998 yılında yapılarak eğitim - öğretime başlanan bloğun depremde hasar görerek kapatılmasının ardından öğrenciler 1959 yılında yapılan A blok ve 1969 yılında yapılan B bloktaki sınıflara nakledildiler.

28 derslikte eğitim - öğretimin devam ettiği Çorlu Ortaokulu'nda ikili öğretime geçen öğrencilerin bir bölümü sabahçı, bir bölümü de öğlenci olarak okula gelmeye başladı. Yeni düzenlemeyle sabah 08:00'de başlayan eğitim - öğretim akşam 19:30'da sona eriyor.