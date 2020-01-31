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Depreme dayanıksız olduğu tespit edilen okulun yıkımına başlandı

Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde yapılan karot testleri sonucunda olası bir deprem durumunda risk altında bulunan okulların yıkım çalışması başladı.

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde yapılan karot testleri sonucunda olası bir deprem durumunda risk altında bulunan okulların yıkım çalışması başladı.


Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde depreme dayanıksız olduğu belirlenen Kızılpınar Atatürk İlkokulunun yıkım çalışmasına başlandı.



Testlerde dayanıksız olduğu tespit edildi


İlçede bulunan okullara karot testleri yapıldı. Yapılan testler sonucunda olası bir depremde risk altında bulunduğu tespit edilen Kızılpınar Atatürk İlkokulunda yıkım çalışması gerçekleştirildi. Kaymakam Atilla Selami Abban, Kızılpınar Mahallesi'nde bulunan Atatürk İlkokulunun yanı sıra Veliköy Mahallesi'ndeki bir okulun da depreme dayanıksız olması sebebiyle yıkım kararı alındığını söyledi.



Yeni okul yapılacak


Öte yandan, Çerkezköy İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Gümüş de yıkılan okulların yerine yeni okul yapımı için Milli Eğitim Bakanlığına başvuruda bulunulduğunu belirtti. Yıkım çalışmaları esnasında binanın taşıyıcı kolonlarının sadece 4 demirle inşa edildiği belirlenirken, kısa sürede yeni okul yapımı için çalışmaların başlayacağı ifade edildi.

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