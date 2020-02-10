Depremzede çocukları unutmadılar

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Gençlik Kolları Başkanlığı tarafından toplanan yaklaşık yüz oyuncak, Elazığ ve Malatya'daki depremzede çocuklara ulaştırılmak üzere bölgeye gönderilecek.

AK Parti Muratlı Gençlik Kolları Başkanı Mustafa Kır ve beraberindeki AK Gençler, birlik ve beraberlik mesajları vererek; depremzede çocukları mutlu etmek için seferber oldu. Milletimizin iyi günde, kötü günde kenetlenerek çok badireler atlattığının altını çizen AK Partili Mustafa Kır, ‘Bir Oyuncak Çok Tebessüm' projesi kapsamında kendilerinin topladıkları oyuncakları gençlik kolları yöneticileriyle hediye paketlerine koyarak; Elazığ ve Malatya'daki depremzede çocuklara ulaştıracaklarını söyledi.

İhlas Haber Ajansı'na konuşan Başkan Mustafa Kır, “Öncelikle Elazığ ve Malatya'da yaşayan vatandaşlarımıza bir kez daha geçmiş olsun diyorum. Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyorum. Böyle zamanlarda birbirimizin yaralarını sarmamız gerektiğini düşünüyorum. Oradaki çocuklarımızın yüzlerindeki ufacık bir tebessüm, bizi ziyadesiyle mutlu edecek. Rabb'im ülkemizi, milletimizi her türlü afetlerden, belalardan muhafaza eylesin” ifadelerine yer verdi.

Öte yandan, oyuncak kolilerinin içerisine bir de not bırakan Başkan Kır, “Bu ufak hediyemiz ile size Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinden ulaşıyorum. Bir kampanya başlattık 81 ilimiz ve ilçelerimizle oyuncak topladık ve biz Muratlı olarak bütün oyuncaklarımızı toplayıp, yenilerini alıp sizlere yolladık. Elazığ'ı ve sizi hiç görmememize rağmen acınızı hissediyor ve paylaşıyoruz. Bulunduğumuz şehrin bir önemi yok aslında. İnsan insana kilometrelerce öteden bile dokunabiliyor. Oyuncaklarımız ile acınızı paylaşmak ve bizi gülümseyerek hatırlamanızı diliyorum. Acılar büyük olsa da birlikte güzel günler göreceğimizi hatırlatmak istiyorum. Sevgilerimle” diye konuştu.