Depremzedelerle dalga geçtiği iddia edilen zanlı tutuklandı

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde sosyal medya hesabı üzerinden depremzedeleri kandırdığı iddiasıyla gözaltına alınan şahıs tutuklandı.

Sosyal medya üzerinden depremzedeleri telefonla arayarak kandırdığı ve dalga geçtiği iddia edilen S.A. (16), ifadesine başvurulduktan sonra serbest bırakılmıştı. S.A., ekiplerce yapılan çalışmanın ardından yeniden gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Buradaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen S.A., çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama suçu" ve "Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar Hakkındaki Kanun"a muhalefet ettiği gerekçesiyle tutuklandı.

Emniyetin siber ekipleri, yürütülen sanal devriyede bazı şahısların bir sosyal medya platformunda depremzedeleri telefonla arayarak dalga geçtikleri konuşmaları paylaştıklarını belirlemişti.